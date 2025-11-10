Amasya'da Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Anıldı

AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde anıldı.

Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu gerçekleştirilerek başlayan törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri, STK'lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen 69 yıllık ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan'ın (79) gözleri doldu. Tezgahı önünde saygı duruşuna geçen Taşan, "Hatıralarla andık, sevindik, üzüldük ağladık. Biz onların torunuyuz. Türkiye'yi kurtarın o oldu. Kabirleri cennet olsun. Ölene, mezara kadar seviyoruz, sayıyoruz ruhu şad olsun" dedi.