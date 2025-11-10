Haberler

Amasya'da Atatürk'ü Anma Töreninde Duygulandıran Anlar

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında, Amasya'da düzenlenen saygı duruşu sırasında 78 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çaldığı anda Amasya'da 78 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarında vatandaşların yanı sıra sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu, bazı sürücüler de kornaya basarak sirene eşlik etti.

Yavuz Selim Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan ve saygı duruşu sırasında duygulanan Taşan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Taşan, gazetecilere, Cumhuriyet'in kurucusu ve Milli Mücadele'nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında şükran ve saygıyla andığını söyledi.

Atatürk'ü anarken mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Taşan, "Meydanda ayakkabı boyacısıyım. Atamızı andık, biz onların torunuyuz. Atatürk'ün torunuyuz, bizim ağlamamız lazım. Türkiye'yi kurtaran o oldu, mekanı cennet olsun, seviyoruz, sayıyoruz, ölene kadar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
