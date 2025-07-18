Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Suç Oranlarında Düşüş

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen asayiş verileri ile ilgili bilgi verdi.

Bakan, Alçak Köprü üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine 40, organize suç örgütlerine 11 operasyon gerçekleştirildiğini, 30 organize suç örgütü üyesinin ise tutuklandığını söyledi.

Operasyonlarda 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 299 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Bakan, siber suçlarla mücadele kapsamında da suç unsuru tespit edilen 145 kişi ve hesap hakkında inceleme yapılarak bu kişiler haklarında adli işlem başlatıldığını anlattı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 524 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğine dikkati çeken Bakan, "Yaptığımız 47 operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yapan 95 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 50'si tutuklanmıştır. 17 operasyon ile 159 düzensiz göçmen yakalanmış, 32 göçmen kaçakçısı tutuklanarak olaylarda kullanılan 21 araca el konulmuştur. Ayrıca ilimiz genelinde denetlenen okul servisi sayısı da yüzde 68'lik artışla 1973'tür." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk 6 ayı ile geçen yılın aynı dönemini kıyaslayan Bakan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yüzde 89, motosiklet hırsızlığı yüzde 88, oto hırsızlığı yüzde 67, konut dokunulmazlığını ihlal yüzde 63, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 53, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 46, otodan hırsızlık yüzde 40, evden hırsızlık yüzde 38, dolandırıcılık yüzde 29, kasten yaralama yüzde 27 azaltılmıştır. Tüm bu verileri toplu olarak değerlendirdiğimizde ilimizde malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 19'luk ciddi azalma sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.