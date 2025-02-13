Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Başarı Oranı Yüzde 97

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte bu yılın ocak ayındaki asayiş verilerini açıkladı.

Vali Önder Bakan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda terör örgütlerine 10, organize suç örgütlerine ise 2 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan, asayiş olaylarının aydınlatılması noktasında yüzde 97'yi aşan bir başarıya ulaşıldığını anlattı.

Vali Bakan, "Ayrıca 2024 yılının ocak ayı ile kıyasladığımızda konut dokunulmazlığının ihlali ile oto hırsızlığı suçu sıfıra indirilmiş, evden hırsızlık yüzde 52, dolandırıcılık ise yüzde 35 oranında azaltılmıştır. Şunu da özellikle bilmenizi isterim ki işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan şahısların Amasya'mızın cadde ve sokaklarında ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade etmiyoruz. Bu noktada çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 114 kişi yakalanarak, adli mercilere teslim edilmiştir." dedi.

Güvenlik noktasında önemle üzerinde durdukları konulardan birinin de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi olduğunun altını çizen Bakan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ocak ayında yaptığımız operasyonlarda toplam 110 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü adli makamlarca tutuklanmıştır. Dijitalleşen dünyada bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşması sonucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, dijital dolandırıcılık gibi suçlarda ciddi anlamda bir artış meydana gelmiştir. Sizlerin güvenliğini sadece sokakta değil sanal ortamda da önemsiyoruz. Bu noktada uzman sanal devriye ekiplerimizin çalışmalarıyla geçtiğimiz ay içeriklerinde suç unsuru tespit edilen 232 hesap hakkında inceleme yapılarak, adli işlem başlatılmıştır."

Ocak ayında 96 bin 44 aracın denetlendiğini, 14 bin 272 araca cezai işlem uygulandığını belirten Bakan, trafik uygulamalarıyla ilgili verileri paylaşarak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Bakan, düzensiz göçle mücadele kapsamında, yapılan operasyonlarla 18 düzensiz göçmenin yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiğini, 5 organizatörün de adli makamlarca tutuklandığını sözlerine ekledi.???????