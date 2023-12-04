Amasya'da arananlara operasyon: 1 kişi tutuklandı
Amasya'da yapılan operasyonda aranan 30 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AMASYA'da arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, JASAT, İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 1 Aralık'ta aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin (60) aralarında olduğu 30 kişi, gözaltına alındı. A.K. işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)