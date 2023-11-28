Amasya'da Aranan 45 Şahıs Yakalandı, 6'sı Tutuklandı

Amasya'da jandarma ekiplerinin bir hafta boyunca sürdürdüğü operasyonlarda aranan 45 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Amasya'da jandarma ekiplerinin bir hafta boyunca sürdürdüğü operasyonlarda aranan 45 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ilçe komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bir hafta süren faaliyetlerde arama kaydı bulunan toplam 45 şahıs yakalandı. İfadeleri alınan bu şahıslardan 6'sının adliyeye sevk edilmeleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi. - AMASYA