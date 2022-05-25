Amasya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı - Haberler

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Amasya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, kapısına gizlenmiş uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, kapısına gizlenmiş uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, istihbari çalışmalar sonucu, Merzifon-Samsun kara yolunda bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Gece" ile yapılan aramada, hafif ticari aracın yan kapısına gizlenmiş 5 gram metamfetamin bulundu.

Araçtaki M.Ş. ve Ş.Ç. gözaltına alındı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Merzifon, Amasya, Güncel, Haberler

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