Amasya'da Araç Kazası: İki Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde E.H. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan F.H. yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.H. (48) idaresindeki 05 HR 345 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arpaderesi köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte otomobilde bulunan F.H. (40) Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
