Amasya'da Anız Yakılması Nedeniyle Çıkan Yangın Söndürüldü

Amasya'da bir çiftçinin anız yakması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Amasya'da anız yakılması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ilgaz köyünde bir çiftçi, arazisindeki buğdayı hasat ettikten sonra kalan sap ve kökleri ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.