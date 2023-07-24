Amasya'da Ambulansın Geçişini Engelleyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Amasya'da park ettiği aracıyla ambulansın geçişini engelleyen bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin Sokak'ta park edilen araç, yol darlığı nedeniyle ambulansın geçişini engellemişti. Ambulansın geçişini beklemek zorunda kalan ekipler, sürücünün gelmesiyle aracın çekilmesini sağladı. Trafik polisi, ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uyguladı.

Amasya'da park ettiği aracıyla ambulansın geçişini engelleyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin sokakta bir sürücünün yol kenarına park ettiği 05 ACJ 990 plakalı araç, yol dar olduğu için göreve giden ambulansın geçişini engelledi.

Ambulans geçişi için dakikalarca önündeki park halindeki aracın sürücüsünün gelmesi beklendi.

Bir süre sonra gelen sürücünün aracını çekmesiyle ambulans yoluna devam ederken, ambulansın geçişini engelleyen sürücüye trafik poliseri cezai işlem uyguladı.