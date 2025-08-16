Amasya'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Amasya'da hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da, hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hal Kavşağında B.D., yönetimindeki 57 ABU 934 plakalı ambulans, A.U., yönetimindeki 05 AF 521 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile M.K., Acil Tıp Teknikerleri K. T. ve Ö.Y, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
