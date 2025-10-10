Amasya'da Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı.

Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli spor uzmanı Ömer Kurt, gençleri spora yönlendirmek adına en büyük işin kendilerine düştüğünü ifade ederek,

"Spor, kişiyi bedensel, zihinsel, sosyal ve birçok olumlu yönden geliştiren bir bütündür. Bundan dolayı sporu sadece rekabet edilen bir faaliyet olarak tanımlamak doğru olmaz. Sporu hayatımızın bir parçası olarak görmeli ve amatörde olsa mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmeliyiz" diye konuştu.