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Amasya'da alüminyum yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, alüminyum yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen alüminyum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Etibar H. (51) idaresindeki 90 TY 676 yabancı plakalı tır, Merzifon- Samsun kara yolu Çavundur köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Samsun Amasya Güncel Haberler

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