Haberler

Amasya'da Alkollü Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da alkollü olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AMASYA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hüseyin Koçaslan (60), hayatını kaybetti. Koçaslan'ın alkollü olduğu belirlenirken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. E.Ü. yönetimindeki 05 EC 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçaslan, yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koçaslan, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Koçaslan'ın 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ü., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşakta yola çıkıp karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan'a otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.