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Amasya'da Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Labirent Oryantiring Yarışı Düzenlendi

Amasya'da Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Labirent Oryantiring Yarışı Düzenlendi
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Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen labirent oryantiring yarışmasına yaklaşık 300 çocuk ve aileleri katıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, etkinliğin başarılı geçtiğini ifade etti.

Amasya'da Aile Yılı ve Aile haftası dolayısıyla, Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, aileler çocuklarıyla labirent oryantiring yarışı yaptı.

Milli Hakimiyet Parkında düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 300 çocuk ve alileri katıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek,

"Çocuklar aileleriyle birlikte çok güzel zaman geçirdiler, çocuklarımız çok mutlu oldular. Hem de kurumlarımızın kendi aralarında çok güzel bir işbirliği oldu. Ben kendilerini, aileleri, buraya katılan çocuklarımızın her birini kutluyorum" dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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