Amasya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat K. isimli şahıs, annesi Saliha K.'yi bıçaklayarak öldürdü. Tartışma sonrası eve giden polislere 'şikayetçi değilim' dediği belirtilen Saliha K.'nin, olaydan önce aile içi bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
EVE GİDEN POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEMİŞ
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat K.'nin, evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaydan önce tartışma ihbarı üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, Saliha K.'nin aile içi bir tartışma yaşandığını söylediği ve şikayetçi olmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma seslerinin geldiği ve bunun üzerine adrese geri döndüğü bildirildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kapının açılmasının ardından, evde S.K.'nin oğlu M.K. tarafından bıçaklandığı görüldü. Gözaltına alınan M.K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Şerife Serap Kara/AMASYA,