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Amasya'da Ahşap Ev Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da Ahşap Ev Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi
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Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangın sonucu Hacer Köybaşı'na ait ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangına köylüler müdahale etti, itfaiye ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Geydoğan köyünde Hacer Köybaşı'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylüler alevlere müdahale etti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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