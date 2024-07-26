Üye Girişi
Haberler

Amasya'da ağaçta mahsur kalan kedi 112 Acil sağlık ekibi tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir kadının yardım istemesi üzerine 112 Acil sağlık ekibi, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, sahibine teslim edildi.

Amasya'da ağaçta mahsur kalan Kedi, 112 Acil sağlık ekibince kurtarıldı.

Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, Amasya Merkez 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedisi için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansı ağacını yanına park eden sağlıkçılardan paramedik Göksel Vural, ambulansın üzerine çıktı.

Vural'ın fark eden Kedi, aşağı sarkarak ağacın dalında asılı kaldı. Paramedik Faruk Kırmızıtoprak tarafından indirilen Kedi, sahibine teslim edildi.

Kırmızıtoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstasyonda içeride arkadaşlarımızla oturuyorduk. Dışarıdan bir bağırış sesleri duyduk. Hanımefendinin biri yardım eder misiniz diye seslendi. Bizde arkadaşlarımızla dışarıya çıktık. Dışarıda ev kedisinin ağaçta asılı kaldığını gördük. Sürücü arkadaşımız Göksel Bey, kendisi ambulansı ağacın en yakın kısmına yanaştırdı. Bende alttan destek verdim, kedi baya bir askıda kaldığı için yorulmuştu. Güzel bir şekilde kediyi indirdik. Sahibine teslim ettik. Kendisi de bizlere teşekkür etti. Bu durum da bizi mutlu etti." dedi.

Vural ise kediyi kurtararak sahibine teslim etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya kedi Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title