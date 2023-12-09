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Amasya'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı

9 Aralık 2023 17:49 Son Güncelleme: 17:50 Abone Ol

Amasya'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs polis ekipleri tarafından durduruldu ve 8 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.