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Amasya'da AFAD Eğitim Parkuru İncelemesi

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Vali Önder Bakan, AFAD Eğitim Parkuru'nda yaptığı incelemede Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesindeki gelişmeleri vurguladı. Marmara depreminden sonra büyük mesafe kat edildiğini belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle kurulan AFAD Eğitim Parkuru ve deposunda inceleme gerçekleştirdi.

Vali Bakan, Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale konusundaki gelişimini vurguladı.

Özellikle Marmara depreminden bu yana Türkiye'nin afet müdahale kapasitesinde büyük mesafe katettiğini anlatan Bakan, "Gerçekten ülkemizle ülkemizin insanları ile gurur duyduğumuz noktaya geldiğimizi ifade etmek isteriz. Marmara depreminden sonra ülkemizin afetlerde mücadelede dünyaya örnek olacak şekilde büyük mesafe aldığını hep birlikte gördük." ifadesini kullandı.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve İl Özel İdare Müdürü Erdin Acar da bulundu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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