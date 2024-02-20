Amasya'da 90 litre sahte içki ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekiplerince 90 litre sahte içki ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda, A.F'nin kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların evinde yaptıkları aramalarda, şişelere doldurulmuş 90 litre sahte içki ve 100 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.F, jandarma komutanlığına götürüldü.