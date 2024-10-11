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Amasya'da 9 Kiloluk Kitle Başarılı Ameliyatla Alındı

Amasya'da 9 Kiloluk Kitle Başarılı Ameliyatla Alındı
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Amasya'da karın şişliği ve ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Perihan Kancı'nın karnından 9 kilogram kitle başarıyla çıkarıldı.

AMASYA'da, karın şişliği ve ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Perihan Kancı'nın (42) karnından başarılı operasyonla 9 kilogram kitle alındı.

Kentte yaşayan Perihan Kancı, karın şişliği ve ağrısı şikayetleri üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Karnında kitle tespit edilen Kancı, ameliyata alındı. Kancı'nın karnından operasyonla 9 kiloluk kitle çıkarıldı. Operasyonu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamız 42 yaşında ve bakar bir hastamız. Bize gelmekte gecikmiş ve o nedenle de kitlesi 8-9 kiloya kadar ulaşmış. Hastamızın bütün tetkiklerini yaptık, herhangi bir problemi yoktu ve bizde ameliyatına kadar verdik. Ameliyatı da başarı bir şekilde büyük bir kitleyi operasyonla çıkarttık. Çıkardığımızda yaklaşık 8-9 kilo civarında bir kitleydi ve taşıyamayacağım kadar ağırdı. Kitleyi daha detaylı bir tetkik için patolojiye gönderdik. Ama şimdilik iyi huylu bir tümör olduğunu söyleyebiliriz. Onun içinde içimiz rahat. Hastamızda sağlığına kavuşmuş oldu. Buradan bütün kadınlara diyorum ki, hiç olmazsa 6 ayda ya da senede bir tetkikleriniz için bir kadın doğum uzmanına uğrayın" dedi.

"BAŞARILI GEÇTİ"

Başarılı geçen operasyon sonrası Perihan Kancı'nın annesi Güler Kancı, "Kızımın karnı şişip rahatsızlanınca hastaneye başvurdum. Doktorlarda ameliyat kararı aldılar. Ameliyatı başarılı geçti. Doktorlarımızdan kızımı sağlığına kavuşturdukları için Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ameliyat Hastane Güncel Amasya Sağlık Yaşam

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