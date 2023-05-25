Amasya'da 88 Adet Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

AMASYA'da jandarma ekiplerince kaçak sigara sattığı tespit edilen M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Çantasında 88 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent merkezinde M.S.?nin çanta içerisinde kaçak elektronik sigaraları getirip satış yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu M.S. Hacılar Meydanı Mahallesinde yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli marka ve aromalarda 88 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.(DHA)