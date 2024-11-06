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Amasya'da 85 Yaşındaki Kadına Sürpriz Pasta Ziyareti

Amasya'da 85 Yaşındaki Kadına Sürpriz Pasta Ziyareti
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Amasya'da sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki Naime Gülünaz'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, 'Nice uzun ve sağlıklı ömürlere' yazılı pasta ile Gülünaz'ı muayene etti ve evde sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

Amasya'da sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki Naime Gülünaz'a pastayla sürpriz ziyaret yaptı.

Ekipler, Kadir Çakı Semt Polikliniği'nden evde sağlık hizmeti alan Gülünaz'a, üzerinde "Nice uzun ve sağlıklı ömürlere" yazılı pastayla sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, yaşlı kadını muayene etti.

Kadının oğlu Halil Gülünaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Şu anda çok iyi durumda. Allah razı olsun hepsinden. Bugün için de sürpriz yaptılar, pasta getirdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde düzeldi annem." dedi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova ise "Evde sağlık hizmetleri, hastanemize bağlı hizmet verdiğimiz alanlardan birisi. Amasya merkezde 912 hastamıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Günde ortalama 40-45 hastamızın evine giderek hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün de bir hastamızı evde ziyaret ettik. Kendisine bir pastayla birlikte hem geçmiş olsun dedik hem hizmetini yerine getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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