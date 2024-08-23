Amasya'da 80 Ton Samanlık Yangını
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 80 ton saman yandı. İlçenin Hacı Hayta Mahallesi'nde Köksal Ayyıldız'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında 80 ton saman yandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 80 ton saman yandı.
İlçenin Hacı Hayta Mahallesi'nde Köksal Ayyıldız'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında 80 ton saman yandı.