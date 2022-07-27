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Amasya'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Amasya'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Amasya'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Amasya'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişide tarihi niteliği bulunan eserler olduğu ve bu eserleri satmak istediği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takip sonucu, yaya olarak yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel, 1 ağırlık, 1 kolye ucu, 2 yüzük, 1 kase, 1 gözyaşı şişesi ile 70 sikke olmak üzere 78 parça eser bulundu.

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Amasya Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Cihan Okur - Güncel

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