Amasya'da 70 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Amasya'da dorsesinde 70 kaçak göçmen bulunan bir TIR'ın sürücüsü İran uyruklu Babak Memarımakoueı tutuklandı. TIR, polis uygulama noktasında durdurulduktan sonra yapılan kontrollerde kaçak göçmenler tespit edildi.

AMASYA'da, dorsesinde 70 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın sürücüsü İran uyruklu Babak Memarımakoueı (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taşova ilçesinden Amasya'ya seyir halinde olan İran üzerinden yurda girdiği tespit edilen Babak Memarımakoueı yönetimindeki 46 AB 537 plakalı TIR, 02 Ağustos Çarşamba akşamı polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilirken, TIR sürücüsü Babak Memarımakoueı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)