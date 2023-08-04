Amasya'da 70 düzensiz göçmenle yakalanan İranlı tır sürücüsü tutuklandı
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Amasya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 70 düzensiz göçmen yakalandı. İranlı tır sürücüsü tutuklandı.
Amasya'da, dorsesinde 70 düzensiz göçmenle yakalanan İranlı tır sürücüsü Babak M. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İran üzerinden yurda gelen yabancı plakalı tırın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 yaş arasında 70 düzensiz göçmeni yakalamıştı.
Gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü Babak M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Amasya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 62 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.