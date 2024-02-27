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Amasya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı

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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir taksi ve otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde araçlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücülerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amasya'da bir taksi ve otomobilde bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir taksi ve otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde araçlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücülerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Suriye Amasya Politika Güncel Haberler

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