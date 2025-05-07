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Amasya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Amasya'da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü A.B. gözaltına alındı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

AMASYA'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Otomobil sürücüsü A.B. (23), gözaltına alındı.Doğu illerinden alınan 6 kaçak göçmeni batı illerine taşıdığı belirlenen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Otomobilin sürücüsü A.B. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücü A.B.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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