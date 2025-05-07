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Amasya'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Amasya'da yapılan operasyonla bir otomobilde 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Amasya'da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

Otomobil sürücüsü A.B. (23) gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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