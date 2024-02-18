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Amasya'da 517 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 litre sahte içki ele geçirildi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merzifon'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 517 litre sahte içki ele geçirdi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, 'Halkımızın sağlığına kastedenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.' ifadesini kullandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Merzifon'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 517 litre sahte içki ele geçirdi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığına kastedenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Amasya Güvenlik Suç Güncel Haberler

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