Amasya'da 42 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, C.A.'nın aracıyla kaçak alkol getirip satış yapacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda, kalorifer gözünde satışa hazır 60 şişe içerisinde toplam 42 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
AMASYA'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 42 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent merkezinde C.A.?nın aracıyla kaçak alkol getirip satış yapacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu C.A.?nın aracı Şeyhcui Mahallesinde durduruldu. Yapılan aramada kalorifer gözünde satışa hazır 60 şişe içerisinde toplam 42 litre kaçak alkolü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.(DHA)