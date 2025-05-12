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Amasya'da 4.4 ve 4.2 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi

Amasya'da 4.4 ve 4.2 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Samsun Valisi, olumsuz durumların yaşanmadığını açıkladı ve saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremler Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya'da meydana gelen depremler sonrası Samsun'da olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin özellikle Amasya sınırında bulunan Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde hissedildiğine işaret eden Tavlı, "Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İlk yapılan saha çalışmaları kapsamında 13.00 itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha tarama çalışmaları AFAD ve jandarma ekiplerince devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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