Amasya'da 35 Hektarlık Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya'da çıkan orman yangınında 35 hektar alan zarar gördü.

Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde dün çıkan orman yangınına, AFAD koordinasyonunda 1 helikopter ve 17 arazöz desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 35 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.