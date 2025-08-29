Amasya'da 35 Hektarlık Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya'nın Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde çıkan orman yangınında 35 hektar alan zarar gördü. Yangına AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde dün çıkan orman yangınına, AFAD koordinasyonunda 1 helikopter ve 17 arazöz desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
