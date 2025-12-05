Haberler

Amasya'da 34 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da meslekte 34'üncü yılını tamamlayan öğretmen Ahmet Dülger, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrıldı.

Amasya'da meslekte 34'üncü yılını tamamlayan öğretmen Ahmet Dülger, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrıldı.

Son olarak Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Dülger, son dersinin ardından öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe ayrıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı okulda, öğrencilerinin gönüllerine dokunmuş bir öğretmenin, ardında bırakacağı izlerin ne kadar büyük olduğu görüldü.

Öğrenciler ve öğretmenler, bahçede uzun bir sıra oluşturarak okuluna son kez gelen Dülger'i alkışladı.

Alkışlar eşliğinde duygusal anların yaşandığı uğurlamada Dülger, "Geride sadece bir meslek değil, binlerce yürekte unutulmaz hatıralar bıraktım." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.