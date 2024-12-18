Amasya'da 33 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı
Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 33 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan firari hükümlü E.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince Samsun ve Amasya'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel