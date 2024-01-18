Üye Girişi
Haberler

Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali S. idaresindeki 05 DU 135 plakalı otomobil, Merzifon- Gümüşhacıköy kara yolu Karamağra köyü mevkiinde Yaşar D. yönetimindeki 34 VIA 66 plakalı kamyonet ile Kadir Y'nin kullandığı 19 HP 068 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yaşar D. ve aynı araçta bulunan Mehmet D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sisin etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Ulaşım İtfaiye Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title