Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Amasya karayolu Suluova kavşağında meydana geldi. Ferhat Uğurlu yönetimindeki 38 AZ 038 plakalı otomobil ve Zeynur Toprak yönetimindeki 16 ANS 325 plakalı otomobil ile Savaş Yalman yönetimindeki 52 AV 971 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle beraber Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.