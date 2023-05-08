Amasya'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.41'de merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 2,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.