Amasya'da 298 Litre Sahte İçki ve Bandrol Ele Geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 298 litre sahte içki ve bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 298 litre sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Merzifon ilçesinde içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. 298 litre sahte içki ve 96 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AMASYA