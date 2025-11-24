Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
Amasya ve ilçelerinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlama programına Amasya Valisi, Belediye Başkanı ve öğretmenler katıldı. Emekli öğretmenlere belgeler verildi, ödüller sahiplerini buldu ve öğrenciler tiyatro ile müzik gösterisi sundu.
Amasya ve ilçerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yavuz Selim Meydanında bulunan, Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumuyla başladı.
Daha sonra Belediye Kültür Merkezinde devam eden kutlama programına, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Vali Bakan tarafından takdim edildi. Çeşitli kategorilerde dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.
Amasya Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro ve müzik gösterisinin ardından program sona erdi.
Merzifon, Taşova, Suluova ve Göynücek ilçerinde de programlar düzenlendi.