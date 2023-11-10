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Amasya'da 22 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 22 litre sahte içki bulundu.