Amasya'da 22 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 22 litre sahte içki bulundu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 22 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretilerek satış yapıldığı bilgisi alınması üzerine Merzifon'daki bir evde arama yaptı.
Çeşitli ebatlardaki şişelerde toplam 22 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu. Ev sahibi şüpheli M.K'nın alınan ifadesi sonrası serbest bırakıldığı bildirildi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel