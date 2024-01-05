Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı yükseldi

Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı, ortalama yüzde 42'ye yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Amasya 73. Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan baraj ve göletlere ait doluluk oranlarını açıkladı.

Ortalama doluluk oranı yüzde 42 olan baraj ve göletlerdeki doluluk oranları şöyle oluştu:

"Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 13,9, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 12,1, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 40,5, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 37,8, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 95,5, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 74,7, Değirmendere Göleti yüzde 78,8, Doğantepe Göleti yüzde 57,6, Duruca Göleti yüzde 55,8, İbecik Göleti yüzde 71,7, Ortaköy Göleti yüzde 18,2, Yassıçal Göleti yüzde 82,7, Ziyaret Göleti yüzde 76,5, Merzifon Paşa Göleti yüzde 41,4, Merzifon Sarıbuğday Göleti yüzde 5,5, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 30,8, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 74, Suluova Ladik Gölü yüzde 38,1, Suluova Yedikır Barajı yüzde 45,5, Taşova Destek Göleti yüzde 101,5, Taşova Uluköy Barajı ise yüzde 47,8."

Amasya genelindeki baraj ve göletlerin geçen ay ortalama doluluk oranının yüzde 40 olduğu bildirildi.