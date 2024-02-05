Amasya'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı

Amasya'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

İlde 55 bin 812 öğrenci, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Amasya Fatih İlköğretim Okulu'nda okulların açılması dolayısıyla tören yapıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Zil çalınmasının ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Öğrencilerden Hayrunisa Kaya, "Tatilde Erzincan'a gittim, karla oynadım. Arkadaşlarımı çok özledim, sürekli arkadaşlarımla birlikte olmak istiyordum. Öğretmenimi de çok özledim, inşallah ikinci dönem çok güzel geçer." dedi.