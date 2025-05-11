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Amasya'da 2 Milyon TL Değerinde Altın Kasa Çalındı

Amasya'da 2 Milyon TL Değerinde Altın Kasa Çalındı
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Amasya'da 73 yaşındaki O.Ö.'nün evinde bulunan 2 milyon 77 bin TL değerindeki altınların bulunduğu çelik kasa çalındı. Olayla ilgili O.Ö.'nün torunu ve damadı gözaltına alındı.

AMASYA'da O.Ö.'nün (73) evinden içerisinde 2 milyon 77 bin TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Olaya ilişkin O.Ö.'nün torunu, damadı ve damadının kardeşi gözaltına alındı.

Olay, dün Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ö. geç saatlerde geldiği evindeki çelik kasanın yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine O.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evin kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı fiziki takip, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, O.Ö.'nun torunu E.D.'nin (20) evin anahtarını daha önceden aldığı tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan çelik kasanın Belmebük köyü yakınlarındaki bir dere yatağına götürüldüğünü belirledi. Burada spiral ile açılan kasadaki 2 milyon 77 bin TL değerindeki altınların alındığı tespit edildi.

Olaya ilişkin torun E.D., damat K.D. (20) evlerinde ve damadın kardeşi G.D. (18) kendi evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, K.D.'nin evinde çalınan altınlar ele geçirildi. Çelik kasa ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Çalınan altınlar ve boş çelik kasa O.Ö.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve kız kardeşi G.D. adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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