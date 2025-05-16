Amasya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü

Amasya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü
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Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Türk bayraklarıyla Millet Bahçesi'ne kadar yürüyüşün ardından türkü dinletisiyle sona erdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Millet bahçesine kadar yürüdü.

Etkinlik türkü dinletisi ile sona erdi.

Yürüyüşe, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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