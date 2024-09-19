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Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri Yapıldı

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Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. Merzifon'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Gaziler Günü'nün anlamı üzerine konuşmalar yapıldı. Taşova ve Suluova ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi. Törende, gazilere minnet ve şükran duyguları dile getirildi.

Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma tarafından yapıldı.

Gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu ifade eden Cuma, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu anlattı.

Törene Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Taşova

Taşova ilçesinde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Yasin Yıldırım yaptı.

Törene Taşova Kaymakamı İmran Demirel, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Suluova

Suluova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törende Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rifat Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tüm gazilerin gününü kutlayan Gürçam, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin ?aşa?an abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimize her zaman kapımız açık. Aileleriyle sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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