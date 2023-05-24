Amasya'da 140 kişilik orkestra oluşturan lise öğrencilerinden konser

Amasya'da farklı enstrümanları kullanan lise öğrencilerinden oluşturulan 140 kişilik orkestra, ilk konserini verdi.

Alptekin Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Alper Kartal, herkesin en az bir enstrüman kullanmayı öğrenmesi amacıyla eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ders vermeye başladı.

Kısa sürede bağlama, tef, gitar ve keman gibi farklı enstrümanları çalmayı öğrenen öğrencilerden 140 kişilik orkestra kuruldu.

İlk konserlerini okul bahçesinde veren lise öğrencileri, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş yöresine ait, "İşte gidiyorum çeşmi siyahım" türküsünü de seslendirdi.

Orkestra, ayrıca kahramanlık ve yöresel türküler söyledi.

Kartal, AA muhabirine, öğrencilerine sadece ders saatlerinde enstrüman çalma eğitimi verdiğini söyledi.

Okuldaki müzik derslerinde eğitim vererek grubu hazırladıklarını anlatan Kartal, "Böyle bir şeyin olabileceğinin farkına varılmasını istiyoruz. Eğer müzik öğretmeninin yetisi varsa, enstrüman yetisi varsa bu işi yapabilir. Kurs alan var, alamayan var. O yüzden bunu fırsat eşitliği olarak bütün öğrencilere yayıp, enstrüman öğretme amacımız olmasını istiyorum." dedi.

Kartal, "İşte gidiyorum çeşmi siyahım" türküsünü özellikle seçtiklerini vurgulayarak, "Deprem bölgesini hala unutmadık, unutmayacağız' diyoruz." ifadesini kullandı.

Orkestradaki 9. sınıf öğrencisi Ege Ayan ise çalışmanın içinde bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz, buna inandık ve başardık. Daha güzel türküler seslendireceğiz inşallah, kendimize güveniyoruz." diye konuştu.