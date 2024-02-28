Amasya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon sahibi ve sürücü tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kamyonun kasasında 13 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu. Kamyon kasasından ses geldiğini fark eden ekipler arama yaptı. Kamyon kasasında yakalanan Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kamyon sahibi ve sürücü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kamyonun kasasında 13 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon sahibi ve sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.
Kamyon kasasından ses geldiğini fark eden ekipler arama yaptı.
Kamyon kasasında yakalanan Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan kamyon sahibi ve sürücü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.